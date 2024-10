Italia-Libia, Meloni: “Rapporto con Tripoli priorità per Roma e per Ue”

(Adnkronos) – “Consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l’Italia e per l’Europa. Siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Business Forum Italia-Libia, a Tripoli, dove ha aggiunto: “Sono fiera di annunciare che Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025. E sono fiera che l’Italia sia stata la prima nazione occidentale a cancellare il parere negativo sui viaggi d’affari in Libia”. Parlando della lotta all’immigrazione clandestina, la premier ha spiegato che un “elemento fondamentale è favorire i canali di migrazione legale. Il governo ha portato avanti un decreto flussi triennale per 450mila ingressi ma chiaramente questi sono meccanismi che funzionano solo se i due sistemi produttivi delle Nazioni che stanno cooperando si parlano: se a monte c’è incontro tra domanda e offerta, se c’è un lavoro di formazione”. “Penso che le nostre comunità imprenditoriali abbiano molto da dirsi, che siano molti i temi sui quali devono e possono confrontarsi e penso che il compito delle istituzioni sia quello di favorire questo dialogo”. “I rapporti tra le nostre imprese – ha proseguito la premier – non si sono mai interrotti e c’è interesse comune a fare un salto di qualità rispetto a quanto fatto fino ad ora” rilanciando “collaborazioni che erano ferme da tempo”, ampliando “le collaborazioni che sono andate avanti sempre” ed esplorando “le nuove forme di cooperazione”. Meloni è stata accolta all’aeroporto di Mitiga, a Tripoli, dal Ministro di Stato per gli Affari del Primo Ministro, Adel Juma, e dall’Ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini. Quindi si è trasferita alla Fiera Internazionale di Tripoli, dove è stata accolta dal Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale Abdul Hamid Dabaiba. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)