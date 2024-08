Juve-Como 3-0, Mbangula gol al debutto: chi è il baby bianconero

(Adnkronos) – Samuel Mbangula, 20 anni, al debutto in Serie A realizza il primo gol nel match che la Juventus vince 3-0 contro il Como nella prima giornata di campionato 2024-2025. L’attaccante belga lanciato da Thiago Motta oggi e schierato titolare è nato il 16 gennaio 2024. Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda è un prodotto della Next Gen e oggi ha lasciato il segno alla prima gara ufficiale tra i ‘grandi’. Nell’azione del gol che ha sbloccato la gara con il Como, Mbangula ha mostrato un saggio delle sue qualità: da esterno sinistro, il giovanissimo si è accentrato verso il limite dell’area e ha bucato la porta lariana con un rasoterra di destro, il suo piede naturale. Mbangula scrive la prima pagina importante nella sua avventura bianconera cominciata nel 2021 con l’approdo a Torino. L’esterno, dopo la trafila nelle giovanili, si è conquistato un posto nella rosa affidata a Motta. L’allenatore italo-brasiliano, complice un organico ancora da completare, ha dato fiducia al ragazzino che lo ha ripagato in pieno, firmando la rete che stappa la partita e partecipando anche all’azione del terzo gol alla fine di una prestazione da 7 in pagella. Mbangula ha un contratto valido fino al 2026 che, a questo punto, pare destinato ad essere ritoccato. Il ragazzino, intanto, si gode il prevedibile exploit sui social. Il profilo Instagram, che vantava circa 10mila follower al fischio di inizio, guadagna centinaia di follower ogni minuto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)