Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Torna in campo la Juventus. Reduci dal pari spettacolo contro l’Inter, i bianconeri di Thiago Motta sfidano il Parma all’Allianz Stadium nella decima giornata di Serie A. I ducali invece, nell’ultimo turno, hanno pareggiato in casa contro l’Empoli, in una partita che ha lasciato l’amaro in bocca a Pecchia, che poteva vincerla nel finale con un calcio di rigore, poi sbagliato da Bonny. Il match tra Juventus e Parma è in programma oggi, mercoledì 30 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia Juventus-Parma sarà trasmessa in diretta sui canali SkySport, ma anche, come tutti i match di Serie A, su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e sulla piattaforma web di Dazn, disponibile anche su smart tv