23.8 C
Firenze
mercoledì 3 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juventus, sarà addio con Vlahovic: interrotte le trattative per rinnovo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. Oggi, mercoledì 3 giugno, si sono interrotte le trattative per il rinnovo dell’attaccante serbo, che vedrà quindi scadere il suo contratto con i bianconeri il prossimo 30 giugno e sarà quindi libero di cercarsi una nuova squadra a parametro zero. 

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che riporta come l’incontro andata in scena questa mattina tra l’entourage di Vlahovic e la dirigenza della Juventus non abbia portato alla fumata bianca. Troppo ampia la distanza tra le richieste dell’attaccante serbo e l’offerta bianconera. 

Per sostituire Vlahovic il primo nome sul taccuino di Comolli è Randal Kolo Muani, attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain, rientrato a Parigi dopo il prestito al Tottenham, e già passato per Torino nel gennaio del 2025. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23.8 ° C
24.8 °
22.7 °
29 %
3.5kmh
11 %
Mer
26 °
Gio
29 °
Ven
25 °
Sab
28 °
Dom
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2223)ultimora (1175)Video Adnkronos (345)ImmediaPress (279)lavoro (98)salute (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati