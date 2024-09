Kate torna agli impegni pubblici dopo annuncio fine chemio

(Adnkronos) – Catherine Middleton è tornata per la prima volta agli impegni pubblici dopo il video-annuncio della fine della chemioterapia. La principessa di Galles ha partecipato a un incontro per la prima infanzia al Castello di Windsor. È la terza volta che la moglie di William viene menzionata nel registro degli impegni ufficiale da quando ha iniziato il suo percorso contro il cancro all’inizio di quest’anno. Kate era presente con i membri della sua famiglia, ma senza il marito, che aveva un altro impegno. ‘Shaping Us’, questo il nome dell’evento a cui la principessa di Galles ha partecipato e che ha lanciato lo scorso anno, descrivendolo come il “lavoro della sua vita”, incentrato sul sostegno allo sviluppo nei primi cinque anni cruciali della vita di un bambino. Nel frattempo – scrive il The Standard – Kate sta anche lavorando per presenziare con la famiglia reale alla cerimonia annuale della Remembrance Sunday organizzata al presso il memoriale di guerra di Whitehall. All’inizio del mese, Kate è apparsa in un video con la sua famiglia al completo (il marito William e i figli George, Louis e Charlotte) per confermare la fine del suo ciclo di chemioterapia preventiva, ma ha affermato che il suo obiettivo era rendersi “libera dal cancro”. La principessa ha descritto gli ultimi nove mesi, da quando sono iniziati i suoi gravi problemi di salute, come “incredibilmente duri per noi come famiglia” e ha sottolineato quanto “il percorso del cancro sia complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti”, spiegando che questa esperienza le ha dato una “nuova prospettiva su tutto. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)