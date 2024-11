Kate torna in pubblico a Londra: parteciperà agli eventi per il Remembrance Day

(Adnkronos) –

La principessa Kate parteciperà nel weekend alle commemorazioni in ricordo dell’armistizio della prima guerra mondiale insieme a re Carlo III. Lo ha annunciato Buckingham Palace, secondo cui il sovrano e la principessa del Galles saranno domani sera alla Royal Albert Hall per il Festival of Remembrance e domenica alla messa al Cenotafio. Kate sta lentamente riprendendo i suoi impegni pubblici dopo aver concluso la chemioterapia. Nelle settimane scorse ha partecipato alla consegna di alcune onorificenze nel castello di Windsor e ha scelto una giovane fotografa affetta da una grave forma di cancro per gli scatti ufficiali. Recentemente il marito William l’ha elogiata in pubblico dicendo che la principessa del Galles ed è stata “straordinaria quest’anno” nell’affrontare la malattia. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)