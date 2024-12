Khabi Lame alla Mecca: “Allah è la mia unica speranza” – Video

(Adnkronos) – “Ho affrontato molte lotte nella vita, e quando tutto sembrava impossibile, la mia fede mi ha tenuto in piedi. Grazie Allah per essere la mia unica speranza”. Khabi Lame, influencer da 162 milioni di follower su TikTok, in un video su Instagram racconta il suo pellegrinaggio alla Mecca. “Voglio solo dire, Alhamdulillah. Dio mi ha dato tutto – soprattutto la forza di andare avanti e di credere nei miei sogni” conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)