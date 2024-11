Kings League Italia: cos’è, quando inizia, le regole, i presidenti e dove vederla

(Adnkronos) – La Kings League arriva in Italia. Dopo le prime edizioni del torneo in Spagna e Sudamerica, il format creato dall’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué approda nel nostro Paese. Ieri, lunedì 18 novembre, la competizione è stata presentata a Milano in mezzo a tanti campioni. Da Buffon a Totti e Del Piero. Ecco tutte le cose da sapere. C’è ancora mistero sul calendario della Kings League, ma nella giornata di ieri è stata presentata una parte del palinsesto, che vedrà impegnate dodici squadre. Le date del campionato in Italia non sono ancora note ma è stato invece ufficializzato lo stadio che ospiterà la finale della Kings World Cup Nations League il 12 gennaio 2025: sarà l’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus. La Kings World Cup Nations vedrà sfidarsi le migliori nazioni delle varie Kings League in 12 giorni: sono 16 i Paesi che si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Qualche altra coordinata? Quelle della Kings League sono partite di calcio a 7 suddivise in due tempi regolamentari da 20 minuti l’uno. Durante i 40 minuti di gioco, ci sono però eventi particolari che possono cambiare il risultato. Il bello è che si parte con una palla che cade da una gabbia fissata in alto e con le due squadre che schierano un solo giocatore: può essere un portiere, un difensore, un centrocampista o un attaccante. Dopo ogni minuto trascorso, entra un altro elemento, fino ad arrivare al completamento delle due formazioni entro i primi 5 minuti di gioco. La sfida 7 contro 7 cambia al minuto 18: è lì che viene messa in pausa la sfida e viene lanciato in campo un grande dado per stabilire il numero dei calciatori che si affronteranno negli ultimi due minuti prima del’intervallo. Gli ultimi due minuti di primo e secondo tempo sono di solito fondamentali per il risultato, perché i gol segnati valgono doppio. L’altra particolarità è che non si può finire in parità: in quel caso, ci saranno gli saranno gli shootout a sancire il vincitore. Non solo: ogni squadra ha modo di far entrare il proprio presidente per tirare un rigore, una volta per partita. E ci sono poi le carte segrete: ogni team ne potrà pescare una e poi usarla durante la sfida. I presidenti delle squadre sono 12 top streamer e content creator. Tra questi spicca

Fedez

, che ieri ha anche nominato Luciano Moggi come vicepresidente del suo team. Tra gli altri ci sono: Blur (streamer), Grenbaud (streamer), Damiano “Er Faina” e ManuXO. Altro capitolo sui canali che trasmetteranno gli incontri. La Kings League Italia sarà visibile in streaming sui canali della competizione, tra cui Twitch, TikTok, YouTube e X. Le partite verranno trasmesse anche dai canali dei presidenti delle varie squadre, che si sostituiranno ai classici telecronisti che invece animeranno le dirette ufficiali del torneo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)