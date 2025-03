Kyrgios, sfida con un bambino a Miami: Nick senza pietà – Video

(Adnkronos) – Allenamento speciale per Nick Kyrgios. A Miami per partecipare al Masters 1000, il tennista australiano sta continuando a esercitarsi per raggiungere la forma migliore, specialmente dopo l’infortunio al polso che lo ha costretto al ritiro a Indian Wells. Pochi giorni prima dell’esordio in Florida, Kyrgios ha scelto un bambino come sparring partner, non risparmiandosi affatto nell’intensità dei colpi. Il tutto è stato immortalato in un video diventato virale. Dopo un primo scambio leggero, il bambino risponde con un tweener, colpendo la pallina tra le gambe. Kyrgios ribatte con un dritto lungo linea a tutto braccio. Nick non mostra alcuna pietà per il giovanissimo avversario, tanto da sparare un servizio centrale a velocità ‘da grandi’, mentre il bambino rimane immobile a guardare la pallina. Kyrgios colleziona un punto in pallonetto, con tanto di esultanza coreografica col pugno alzato, e un altro grazie a un rovescio fuori misura del bambino. Alla fine i due si salutano e Nick alza le braccia al cielo per ringraziare il pubblico e festeggiare la sua vittoria. “Ci vediamo presto ragazzi”, il messaggio al termine dell’allenamento. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)