Lega, Salvini: “Vannacci sta con noi e verrà a Pontida il 6 ottobre”

(Adnkronos) – “Una risposta a tutti i sinistri, ai giornali: con Roberto Vannacci ci sentiamo un giorno sì e l’altro pure. Su di lui ci sono ricostruzioni surreali con l’attendibilità di Topolino. Vannacci è stato alla festa della Lega a Pontida la settimana scorsa, sarà a Pontida nel grande raduno di domenica 6 ottobre”. Così Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega in una diretta sui social. “Roberto Vannacci sarà con la Lega, non con altri partiti, mettetevi il cuore in pace. D’altronde l’anno scorso la sinistra e i giornali di sinistra per settimane intere ne hanno parlato e gli hanno fatto vendere il libro. Gli italiani gli hanno dato più di mezzo milione di voti con il simbolo della Lega alle elezioni europee, quindi io penso che possa fare bene per la Lega e per l’Italia portando avanti le nostre battaglie a Bruxelles”, sottolinea. Rispondendo sui social alle domande sul rapporto con la premier Giorgia Meloni, all’indomani dell’incontro che hanno avuto in Puglia, Salvini rimarca: “Con Giorgia lavoriamo bene insieme. I giornali si inventano le cose. Non ci sono problemi sulla Rai, non ci sono sulla Commissione europea. Raffaele Fitto ha tutti i numeri per essere un ottimo commissario europeo, come è stato indicato da questo governo”. Poi lo ius soli. “Chi distingue, nel 2024, le persone in base al colore della pelle non fa bene, ma diversa cosa è regalare la cittadinanza, e lo ius soli non è nel programma del governo – ribadisce – L’Italia è lo Stato europeo che ne ha concessa di più nel 2022, l’ultimo anno censito, più della Francia, della Germania, della Spagna, del Belgio, della Polonia. E lo fa con chi regolarmente la chiede dopo dieci anni, ma è importante la lingua italiana, perché molti non la conoscono”. “Non c’è nessun bisogno, nessuna urgenza di cambiare la legge, occupiamoci di altro, certezza della pena, di carceri, della castrazione chimica”, afferma Salvini. Sul tema ferrovie “abbiamo 1400 cantieri aperti su stazioni, binari e rete ferroviaria per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete, e nonostante questi 1400 cantieri aperti, 650 milioni di euro di investimenti sulla rete ferroviaria in tutta Italia, il tasso di puntualità dei treni nella settimana di Ferragosto ha superato il 90%, mentre in Germania proprio in questi giorni ci sono polemiche per disagi con più di 1 treno su 3 che arriva in ritardo”, dice il ministro delle Infrastrutture. “Il fatto che 9 treni su 10 siano giunti in stazione nel tempo previsto vuol dire che i ferrovieri stanno facendo un lavoro incredibile”, aggiunge, sottolineando che la puntualità dei treni regionali “nella settimana di Ferragosto ha superato il 93%”. Quanto agli aeroporti, “purtroppo ci sono dei problemi a livello internazionale, io stesso a Brindisi ieri ho aspettato più di un’ora e mezza perché i problemi sono sulla rete a livello internazionale. Arrivano tante lamentele, in particolare su Wizz Air e Ryanair. Essendo compagnie private più di tanto non possiamo fare ma ovviamente ci siamo”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)