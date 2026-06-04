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L’industria farmaceutica scommette sulle competenze, il 9 giugno il talk Adnkronos

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il contesto è sempre più sfidante e impone velocità di reazione di fronte ai rapidi cambiamenti di paradigma. Vale per l’intera industria e in particolare per quella farmaceutica, un settore in cui ricerca e innovazione giocano un ruolo chiave. Basti pensare a come l’impatto dell’intelligenza artificiale e dei big data stia trasformando il settore. Per guidare questa transizione – dalla R&S di nuovi farmaci ai processi di repurposing, influenzati dai nuovi farmaci e dalla medicina di precisione, fino al manufacturing – le competenze rappresentano un asset irrinunciabile, sul quale è necessario fare programmazione strategica e investire maggiori risorse. 

Ne discutono il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e Giorgio Maracchioni, Presidente Fondazione ITS NTV. Il talk, organizzato dall’Adnkronos con il contributo non condizionante di Farmindustria, sarà trasmesso in diretta streaming il 9 giugno alle 9.  

Il confronto costante tra istituzioni, mondo della formazione e aziende è indispensabile per definire la roadmap delle competenze necessarie a mantenere l’industria farmaceutica italiana leader mondiale. Al centro del dibattito: attrazione dei talenti, formazione di nuove figure tecniche professionali e il ruolo strategico delle life sciences per la crescita della Nazione. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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