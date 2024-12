Logistica, Caccamo (Indeed): “In prossimi 10 anni necessari 500mila lavoratori aggiuntivi”

(Adnkronos) – “Nei prossimi 10 anni sappiamo che nei campi della logistica della supply chain saranno necessari 500.000 lavoratori aggiuntivi a quelli presenti oggi nella forza lavoro. E ci sono tantissime nuove competenze di cui le aziende necessitano, soprattutto grazie alla spinta data da settori come la sostenibilità, la tecnologia, l’intelligenza artificiale, gli avanzamenti tecnologici. Nei prossimi cinque anni già sappiamo che soltanto il 60% delle competenze verrà colmato dalle competenze presenti nei corsi di formazione per i giovani e per la forza lavoro”. Lo spiega Ilaria Caccamo, managing director di Indeed Italia e Iberia, in occasione dell’Assemblea Generale di Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, svoltasi presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma. “Nel comparto logistico e della supply chain in Italia in questo momento c’è grande fermento ed evoluzione – spiega Caccamo – è un momento di trasformazione e ci sono dei trend nel settore lavorativo che ci dicono che la necessità di trovare candidati è una problematica sempre più importante per le aziende. Secondo l’Istat, entro il 2050 la popolazione in età da lavoro, quindi dai 15 ai 64 anni, calerà del 20%”. “Ci troviamo quindi in uno scenario in cui la carenza di talenti e di candidati sta impattando un settore che, nonostante sta progredendo nella sua evoluzione, rischia di essere rallentato dalla necessità di trovare appunto questi candidati. Quello della logistica è un settore importantissimo per l’economia del Paese – aggiunge – ed è importante riuscire ad aiutare tutte queste aziende a rimanere competitive sul mercato. Ed è qui che si inserisce Indeed: noi siamo un’azienda di Hr tech, la tecnologia è alla base del nostro dna, lavoriamo con piattaforme digitali per aiutare le aziende a colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro, con tantissime analisi di dati le aiutiamo a realizzare dei piani personalizzati per andare a identificare le competenze dei candidati e accorciare i tempi di recruitment. Essendo un’azienda internazionale, poi, possiamo anche aiutare le aziende a selezionare candidati dall’estero”. “Indeed si inserisce quindi in un momento di forte bisogno di trasformazione per un comparto fondamentale per il nostro Paese e aiuta le aziende a rimanere competitive sul mercato. Grazie alla piattaforma che Alis ci offre – conclude – possiamo entrare in contatto con le aziende e proporre il nostro supporto”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)