Los Angeles brucia, le star di Hollywood in fuga dall’incendio

(Adnkronos) –

Los Angeles continua a bruciare, gli ordini di evacuazione hanno raggiunto oltre 30mila persone mentre più di 1.400 i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del vasto incendio che sta divorando la contea californiana. Le fiamme stanno investendo anche le Pacific Palisades, la cosiddetta ‘oasi di Hollywood’, a ovest di Los Angeles, tra Malibù e Santa Monica, minacciando non solo l’ambiente ma anche case e ville di lusso della star dello spettacolo.

Alcuni attori hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, tra questi Mark Hamill, Mandy Moore e James Woods, mentre tutti i Vip seguono con apprensione quanto accade sotto i loro occhi, riferendo, commentando e postando video sui social. Hamill ha spiegato su Instagram di essere stato evacuato “all’ultimo minuto, c’erano piccoli incendi su entrambi i lati della strada”, ha riferito, aggiungendo che si tratta, a suo avviso, del “più orribile” incendio dopo quello di Kinneloa nel 1993. La star di ‘Casinò’ e ‘Il Giardino delle vergini suicide’ James Woods ha twittato in diretta i video dell’incendio con scene di fiamme che lambivano il terrazzo della sua casa e investivano la casa di un vicino.

Ore dopo, ha rivelato che erano scattati i rilevatori di fumo anche nella sua abitazione che stava andando a fuoco: “Non potevo credere che la nostra bella casetta sulle colline avesse resistito così a lungo. Sembra di perdere una persona cara”, ha detto. “Mette alla prova la tua anima, perdere tutto in una volta”, ha aggiunto. Anche Mandy Moore, star di ‘This Is Us’, ha scritto su Instagram di aver evacuato la sua casa insieme ai suoi figli e animali domestici “pregando e ringraziando i primi soccorritori”, ha detto. Anche l’attore e regista Dan Levy, sindaco onorario della comunità di Pacific Palisades, e star della sitcom Schitt’s Creek ha dovuto lasciare il suo quartiere avvolto da “un fumo piuttosto nero e intenso”, ha riferito. Ma molte altre star stanno pensando di lasciare le proprie case vista la situazione di pericolo: dall’attrice comica di ‘2 Broke Girls’, Whitney Cummings, ha confessato che sta pensando di lasciare la California, così come Kaley Cuoco, l’attrice di ‘Big Bang Theory’, che su Instagram ha scritto: “È straziante assistere a ciò che sta accadendo nei cortili delle nostre case”. Altre testimonianze sono arrivate da Billie Eilish che descritto come “devastanti” le scene cui stanno assistendo, e da Khloe Kardashian che ha avuto un pensiero per i primi soccorritori: “Il vostro altruismo, la vostra resilienza e i vostri sforzi instancabili per proteggere le vite e le comunità sono profondamente apprezzati. Siete dei veri eroi e vi siamo incredibilmente grati per tutto quello che fate”. Al plauso per i pompieri si è aggiunto anche quello di Chris Pratt, Star Lord nei ‘Guardiani della Galassia’: “Grazie ai coraggiosi vigili del fuoco e ai primi soccorritori che stanno lavorando instancabilmente per proteggere vite. Siete dei veri eroi e vi siamo infinitamente grati per il vostro sacrificio e il vostro coraggio”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)