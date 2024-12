M5S, Grillo pronto a scontro con Conte sul simbolo: il piano e l’ostacolo

(Adnkronos) –

Beppe Grillo fa il ‘funerale’ al Movimento 5 Stelle e scalda i motori in vista di un possibile nuovo progetto: “Ho un’idea per il futuro che proporrò dopo” il nuovo voto sul ruolo del garante che si terrà dal 5 all’8 dicembre, annuncia il comico nel tanto atteso videomessaggio, girato a bordo di un carro funebre e postato sul blog e sui suoi canali social. “Il M5S è morto”, tuona l’Elevato invitando Giuseppe Conte & Co a farsi “un nuovo simbolo”, perché, spiega, “vedere tutto quello che ha rappresentato” il contrassegno del Movimento “in mano a queste persone mi dà un senso di disagio…”. Proprio sul logo pentastellato si giocherà il braccio di ferro decisivo tra Grillo e Conte. Il garante del M5S ha fatto capire chiaramente che non intende rassegnarsi all’idea di lasciare nelle mani di Conte e del ‘suo’ Movimento il simbolo della forza politica fondata insieme a Gianroberto Casaleggio. “Piuttosto, meglio che finisca in una teca”, avrebbe detto a chi lo ha sentito in queste ore. Grillo aspetta l’esito del voto bis sulle modifiche statutarie per decidere la strategia futura, che potrebbe passare anche per un ricorso legale per impugnare lo statuto del 2022 e congelare l’uso del simbolo attualmente in uso al Movimento.

Cosa accadrà dopo il voto di domenica? “Siamo nei 360 gradi di possibilità di scelta. L’iniziativa di Beppe fotografa lo stato attuale del Movimento. Lunedì, dopo i risultati della votazione, ci sarà una valutazione su qualsiasi tipo di iniziativa. In questo momento è come andare sulla pagina di un sito internet in costruzione e trovare l’omino con la scritta ‘under construction’, lavori in corso…”, risponde sibillino all’Adnkronos Enrico Maria Nadasi, commercialista di Grillo e segretario dell’Associazione Movimento 5 Stelle 2012 che, come si legge nell’ultimo bilancio, è “proprietaria dei simboli Movimento 5 Stelle e dei domini www.beppegrillo.it e www.movimento5stelle.it”. Pagina web, quest’ultima, che risulta proprio “in costruzione” in questo momento con ultimo aggiornamento risalente al 23 agosto. L’ostacolo per l’Elevato è rappresentato però dalla scrittura privata, stipulata tra il 2021 e il 2022 da Grillo e dal Movimento, con la quale il comico si è impegnato a non promuovere “alcuna contestazione” nei confronti del M5S per quanto riguarda l’uso del nome e del simbolo, anche se in futuro il logo sarà modificato “in tutto o in parte”. Nel documento rivelato nei giorni scorsi dall’Adnkronos si fa riferimento alla “manleva” garantita dal Movimento, che solleva Grillo dalle conseguenze patrimoniali derivanti da eventuali cause giudiziarie. In cambio dello scudo legale, l’Elevato si impegna “a non formulare in proprio e quale legale rappresentante delle associazioni” M5S del 2009 e del 2012 “alcuna contestazione” nei confronti dell’Associazione Movimento 5 Stelle 2017 (ovvero quella presieduta da Conte) “con riguardo all’utilizzo del nome Movimento 5 Stelle e/o del simbolo” del Movimento “come finora modificato e in futuro modificabile, in tutto o in parte”. Grillo è inoltre obbligato “a non prestare collaborazione funzionale e/o strutturale ad altre associazioni che hanno quale finalità quella di svolgere attività in contrapposizione e/o concorrenziale” con il Movimento. Per i contiani, la scrittura privata rappresenta la conferma del fatto che Grillo “ha le mani legate” e non può bloccare l’utilizzo del simbolo da parte di Conte. Per i seguaci del comico e per l’avvocato Lorenzo Borrè, invece, il documento certifica “che né il nome né il simbolo sono di proprietà del M5S del 2017”. Secondo il notaio del Movimento Alfonso Colucci, fedelissimo di Conte, gli estremi per un ricorso da parte di Grillo non esisterebbero: “La situazione è limpida dal punto di vista giuridico, la titolarità del simbolo è in capo alla comunità del Movimento 5 Stelle, Associazione rappresentata dal presidente Giuseppe Conte. Qualsiasi iniziativa tesa a contestare la titolarità e l’utilizzo del simbolo sarebbe temeraria, sia in ragione della titolarità del simbolo che spetta al Movimento, sia in ragione degli accordi contrattuali sottoscritti da Grillo, coperti da riservatezza, che precludono qualsiasi fondata iniziativa giuridico…”, spiega il deputato. Per il giurista Gabriele Maestri, esperto di simboli, la questione “è molto complessa, perché si intrecciano diversi piani: quello del diritto civile, quello del diritto della proprietà industriale, quindi quello dei marchi, e quello del diritto elettorale”. “Il simbolo originario è di Beppe Grillo e lo aveva depositato come marchio europeo e poi italiano, per poi cederlo all’Associazione del 2012, presieduta da lui”, spiega l’autore del libro ‘I simboli della discordia’. L’Associazione che ora convoglia deputati, senatori, europarlamentari e tutti gli eletti pentastellati, però, è quella del 2017, che aveva ricevuto in uso quello stesso simbolo e ne ha utilizzato versioni molto simili con piccolissime differenze, motivo per il quale, dice ancora Maestri, Grillo potrebbe avere la facoltà di negarne l’uso, andando allo scontro e intraprendendo una lunga battaglia che potrebbe causare “tanti feriti”. Grillo potrebbe decidere di non rispettare l’accordo, visionato dall’Adnkronos, che limita lo spazio di manovra del garante in cambio della manleva legale, ma di base – osserva il giurista – la legge tende a far prevalere il diritto elettorale su quello civile, e questo a tutela soprattutto degli elettori. Essendo il Movimento 5 Stelle un partito a (quasi) tutti gli effetti, dunque, secondo l’esperto la lotta potrebbe vedere sconfitto Grillo. Ma il rischio c’è da entrambe le parti, spiega Maestri, “perché un giudice potrebbe anche emettere un provvedimento cautelare e bloccare tutto”. Non solo, aggiunge: “Non c’è nessuno che possa essere considerato immune dai rischi per eventuali contenziosi”, e questo perché con una battaglia in atto “rischia di essere meno appetibile lo stesso M5S”. “Le parti in causa devono valutare se vale la pena iniziare o subire un’azione legale”, conclude Maestri. (di Antonio Atte e Mariacristina Ponti) —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)