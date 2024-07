Mafia, insabbiamento appalti del ’92: ex procuratore Pignatone indagato

(Adnkronos) – L’ex procuratore aggiunto di Palermo ed ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Caltanissetta per favoreggiamento a Cosa nostra nell’ambito dell’inchiesta nissena sul presunto insabbiamento dell’inchiesta su mafia e appalti del 1992. Il magistrato è al Palazzo di giustizia di Caltanissetta deve essere interrogato. Nello stesso filone di inchiesta sono indagati anche l’ex pm del pool antimafia Gioacchino Natoli e il generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti. Natoli si è avvalso della facoltà di non rispondere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)