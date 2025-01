Maimone ucciso per un drink versato su una scarpa, ergastolo a Francesco Pio Valda

(Adnkronos) –

Condanna all'ergastolo, oggi 30 gennaio, per Francesco Pio Valda che sparò uccidendo con un colpo di pistola il 18enne aspirante pizzaiolo Francesco Pio Maimone mentre era agli chalet di Mergellina la notte del 20 marzo 2023. I giudici della prima Sezione della Corte d'Assise di Napoli (presidente Teresa Annunziata), come richiesto dal pm Antonella Fratello, hanno condannato il 21enne Valda al carcere a vita. Il killer sparò all'impazzata tra la folla degli chalet "incurante della presenza di famiglie con passeggini e bambini" dopo una lite con altre persone per un drink versato su una scarpa Louis Vuitton. La lettura del dispositivo è stata accolta da un urlo di gioia e liberazione dai familiari di Francesco Pio Maimone, prima delle lacrime di commozione.