Maltempo, oggi allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in 11 Regioni

(Adnkronos) – Il maltempo torna a colpire l’Italia da Nord a Sud. Dopo una breve tregua, oggi 23 settembre una depressione di origine atlantica porterà piogge e temporali: scatta una nuova allerta meteo arancione in Emilia Romagna. Dopo l’alluvione della scorsa settimana, si profila un’altra giornata da monitorare in base alle previsioni. La Protezione Civile ha emesso un avviso di “condizioni meteorologiche avverse” con possibili “criticità idrogeologiche e idrauliche”. In generale, il maltempo si muoverà da ovest verso est perdendo gradualmente di intensità. Le precipitazioni interesseranno una serie di regioni: ombrelli aperti in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Maltempo in agguato anche su Roma. Riflettori accesi in particolare sull’Emilia Romagna, dove scatta l’allerta arancione per rischio idraulico. La regione, flagellata nei giorni scorsi dall’alluvione, è ancora alle prese con i danni dell’ultima ondata di maltempo. L’allerta, si legge in una nota della Regione, resta ‘arancione’ per criticità idraulica dovuta alle piene dei fiumi in pianura tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna a causa delle difficoltà di smaltimento delle acque esondate nei giorni scorsi. E’ previsto il transito di una perturbazione da ovest verso est che porterà condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili e persistenti lungo il crinale appenninico centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati. Nelle aree che saranno interessate dalle precipitazioni potranno verificarsi fenomeni di ruscellamento sui versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Nel settore collinare e montano centro-orientale, saranno ancora possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito dalle elevate precipitazioni dei giorni precedenti. Le piogge previste potrebbero inoltre produrre localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua su cui insistono criticità e fragilità arginali. La tendenza sarà, poi, all’attenuazione dei fenomeni nelle successive 48 ore. “L’avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte, specie settore sudorientale, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, Toscana e Campania” scrive la Protezione Civile. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. – prosegue la nota – . Valutata, inoltre, allerta gialla in Liguria, Lazio, Umbria e su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia”. La perturbazione atlantica, spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, attraverserà il nostro Paese tra oggi e domani, portando maltempo, purtroppo, anche sulle zone alluvionate della Romagna: si prevedono circa 30-40 mm di pioggia su queste aree, un decimo di quella caduta nei giorni scorsi. Dovremo comunque mantenere la massima allerta a causa dei terreni saturi, dei fiumi gonfi e della situazione generale ancora decisamente critica. Sono previste piogge, spiega Sanò, fino a martedì e, poi, il tempo migliora, specie al Centro-Sud. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)