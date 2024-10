Maltempo su mezza Italia, migliora nel weekend: previsioni meteo

(Adnkronos) – Maltempo insistente su mezza Italia, con piogge e locali temporali e allerta in alcune regioni anche oggi venerdì 4 ottobre, migliora al Nord Ovest. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma il lentissimo spostamento del ciclone che ha portato forte maltempo sul nostro Paese: nel pomeriggio la bassa pressione si troverà ancora sul Mar Adriatico e da questa posizione riuscirà a causare altri rovesci a tratti violenti. Nelle prossime ore sono previsti, infatti, locali temporali sul Nord-Est, a tratti intensi, poi verso le regioni adriatiche centro-meridionali e frequenti anche sul Basso Tirreno. In pratica mezza Italia sarà ancora interessata dal maltempo. Il calo delle temperature, registrato nelle ultime ore, favorirà ancora qualche nevicata sulle Alpi orientali fino ai 1500 metri, mentre i venti soffieranno tesi sulle adriatiche, sul Basso Tirreno e sulle Isole Maggiori. Sarà una giornata di maltempo ciclonico, seppur in attenuazione. Il weekend si prospetta infatti migliore, ma con qualche insidia: sabato ritroveremo qualche acquazzone su buona parte della fascia orientale (dalla Romagna fino al Salento) e sul Basso Tirreno; non è esclusa la possibilità anche di qualche piovasco sul Basso Lazio e sulla Capitale. Il vento tenderà ad attenuarsi, le schiarite guadagneranno terreno su buona parte del Paese nel corso del sabato, ma sarà soprattutto la prima domenica di Ottobre a regalare un tempo soleggiato e mite, clemente, dopo giornate pienamente autunnali e di pericoloso maltempo. La prossima settimana inizierà soleggiata salvo piogge in Liguria, ma da martedì arriverà un nuovo peggioramento che, per 24-36 ore, guasterà il tempo su buona parte dell’Italia. Si tratterà dell’ennesima perturbazione atlantica dell’ultimo mese, favorita anche dall’azione degli uragani sull’Oceano Atlantico più orientale (spesso prossimi anche all’Arcipelago delle Azzorre): questi uragani infatti ‘spingono’ verso il Mediterraneo un flusso di vapore sempre più intenso che causa l’accentuazione del nostro maltempo. Venerdì 4. Al Nord: instabile al Nordest, migliora altrove; ventoso. Al Centro: piogge su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al Sud: piovoso sul Salento e irregolarmente sul basso Tirreno. Sabato 5. Al Nord: piogge su basso Veneto ed Emilia al mattino, sole altrove. Al Centro: instabile sulle adriatiche e sul Lazio. Al Sud: rovesci sparsi alternati a schiarite, più asciutto in Sicilia. Domenica 6. Al Nord: prima sole, poi coperto al Nordovest. Al Centro: tempo asciutto, spesso soleggiato. Al Sud: molte nubi, rare piogge. Tendenza: piogge subito lunedì 7, poi forte perturbazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)