Manovra 2025, audizioni al via il 4 novembre

(Adnkronos) – Prenderanno il via lunedì 4 novembre, alle ore 9 con i rappresentanti di Legambiente, Wwf, Ecco e Sbilanciamoci, le audizioni in commissione Bilancio della Camera delle associazioni e delle parti sociali sulla legge di bilancio per il 2025. A quanto si apprende da fonti parlamentari è stato definito quello che al momento sarà il calendario delle audizioni sulla manovra 2025 a Montecitorio. Al termine della prima sessione mattutina, che vedrà la pausa attorno alle 13, si riprenderà nel pomeriggio dopo le 14. Alle 18.10 circa sarà in programma l'audizione dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal e Confsal e, al termine intorno alle 19.10, la commissione Bilancio della Camera ascolterà Confindustria. La seconda giornata di lavori del 5 novembre, alle 8.30, vedrà l'audizione dell'Inps. Sarà poi la volta, tra gli altri, dell'Istat, della Corte dei Conti, della Banca d'Italia e dell'Upb che chiuderà la giornata intorno alle 12.30. Il 6 novembre, dalle 14.30, la commissione ascolterà Ania, Mediocredito Centrale e la Crui. Infine, il 7 novembre alle 14, le audizioni termineranno con la presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Cgil e Uil hanno proclamato 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per la giornata di venerdì 29 novembre. Lo hanno reso noto questa mattina nel corso di una conferenza stampa i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. La mobilitazione è stata indetta per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese, e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.