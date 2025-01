Marco Borriello e Eleonora Preziosi nuova coppia? Lei è la figlia dell’ex patron del Genoa

(Adnkronos) –

Marco Borriello è stato ‘beccato’ in centro a Milano in dolce compagnia. La presunta nuova fiamma dell’ex calciatore è Eleonora Preziosi, figlia del patron dell’azienda di giocattoli ed ex patron del Genoa. I due sono stati pizzicati insieme dal giornale di Alfonso Signorini, ‘Chi’. Marco Borriello ed Eleonora Preziosi sono stati paparazzati insieme a camminare per le strade di Milano tra tenerezze e atteggiamenti insoliti. Pare che tra i due sia scattato qualcosa che va oltre la semplice amicizia: “Che sia la volta buona? Borriello ha un nuovo amore, che sembra nascere anche da un legame antico…”, questo scrive il settimanale ‘Chi’. I due, infatti, si conoscono già da tempo, da quando l’ex calciatore era entrato a far parte del Genoa, negli stessi anni in cui il proprietario della squadra era il papà di Eleonora, Enrico Preziosi. L’ex attaccante e l’ex patron del Genoa sono rimasti in ottimi rapporti. E questo avrebbe dato l’opportunità a Eleonora e Marco di creare un legame intenso. Le foto mostrano Borriello mentre si avvicina alla ragazza abbracciandola e poggiandole la mano sulla spalla, lei ricambia e sorride. Una cosa è certa: tra i due non manca la complicità. Che sia l’inizio di una grande storia d’amore per l’ex attaccante napoletano? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)