Cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco

CASTELFRANCO PIANDISCO’ – Intervento d’urgenza nella tarda mattinata di oggi (4 aprile) nel Comune di Castelfranco Piandiscò, dove i vigili del fuoco di Arezzo, con il supporto del distaccamento di Montevarchi e dell’elicottero Drago, sono entrati in azione per soccorrere una persona precipitata in un dirupo. L’allarme è scattato intorno alle 11,30 del mattino, quando è stata segnalata la presenza di un infortunato in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere via terra.

Le operazioni di salvataggio si sono rivelate complesse a causa della conformazione del terreno. Mentre la squadra di terra di Montevarchi si faceva strada tra la vegetazione, gli elisoccorritori del reparto volo di Arezzo si sono calati direttamente nel burrone utilizzando il verricello. Una volta raggiunto l’uomo e prestate le prime cure sul posto, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzarlo all’interno di una barella speciale per il recupero aereo.

L’infortunato è stato quindi verricellato a bordo del Drago e trasportato in tempi rapidi verso l’ospedale della Gruccia per gli accertamenti e le cure del caso. La rapidità del coordinamento tra le squadre a terra e il mezzo aereo ha permesso di ridurre al minimo i tempi di esposizione della vittima ai pericoli dell’area impervia, garantendo un trasferimento in sicurezza presso il presidio ospedaliero valdarnese.