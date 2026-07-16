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Mare, Acampora (Assonautica): “Underwater Economy è già realtà industriale concreta”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il Rapporto presentato oggi evidenzia un sistema produttivo che fattura 3,5 miliardi di euro. Sono numeri che confermano come la Underwater Economy non rappresenta soltanto una prospettiva futura, ma costituisce già oggi una realtà industriale concreta, destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nella competitività, nella sicurezza e nell’autonomia strategica del nostro Paese”. Lo ha dichiarato Giovanni Acampora, presidente Assonautica Italiana, Si. Camera e Cciaa Frosinone Latina, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell’Intergruppo Parlamentare sull’Economia del Mare.  

“Questo primo studio rappresenta una vera pietra miliare, perché ogni politica industriale efficace e ogni strategia di sviluppo richiedono innanzitutto la capacità di conoscere, comprendere e misurare i fenomeni economici che si intendono accompagnare. È esattamente ciò che avvenne quattordici anni fa con il primo Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare promosso dal sistema camerale italiano, che ancora oggi è riferimento imprescindibile per istituzioni, associazioni e imprese”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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