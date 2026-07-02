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Mastella: “A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”

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(Adnkronos) – ﻿Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall’emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni, dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato: “A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”. 

Le sue parole hanno lasciato per qualche istante la chiesa in silenzio, poi, tra i fedeli è scoppiato un lungo applauso. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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