20.3 C
Firenze
venerdì 5 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Matrimonio Dua Lipa, i residenti di Palermo contro la pop star: “La città non è il tuo salotto”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I festeggiamenti palermitani per il matrimonio della popstar Dua Lipa devono ancora iniziare ma già arrivano le prime contestazioni. Nelle prime ore della mattina sono apparsi sui muri del centro storico diversi volantini contro la cantante che da oggi a domenica celebrerà le nozze da 1,5 milioni di euro con centinaia di amici provenienti da tutto il mondo. “La nostra piazza non è il tuo salotto”, si legge su un volantino. Gli autori sono i giovani dell’assemblea permanente ‘Apro Palermo’ che si batte contro l’overtourism. 

I volantini sono stati affissi tra muri e saracinesche di piazza Croce dei Vespri, a due passi dell’area che stasera ospiterà gli amici di Dua Lipa e Callum Turner tra Palazzo Gangi e la Galleria d’arte moderna. Su un altro volantino si legge: “Palermo is not for rent”, cioè Palermo non è in affitto. Oppure “Palermo non è per i ricchi”, cioè “Palermo is not for the rich”. Sui social Apro Palermo invita i cittadini a segnalare eventuali problematiche legate ai festeggiamenti. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
20.3 ° C
21.9 °
19.3 °
73 %
3.1kmh
100 %
Ven
24 °
Sab
27 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2172)ultimora (1149)Video Adnkronos (297)ImmediaPress (290)lavoro (94)sport (86)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati