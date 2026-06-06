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Matteo Salvini e l’idea di un figlio con Francesca Verdini: “Se arriva è il benvenuto”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il terzo figlio con Francesca? Se arriva è il benvenuto”. Matteo Salvini non esclude l’idea di avere un figlio con la compagna Francesca Verdini. “Per me che ho già Federico e Mirta i figli sono pura gioia”, ha detto il vicepresidente del consiglio, ministro dei Trasporti e delle infrastrutture e leader della Lega intervistato da Monica Setta per la prima serata di ‘Storie al bivio di sera’ in onda martedì 9 giugno alle 21.30 su rai 2.  

 

“Nonostante i 19 anni di differenza, mi considero fortunato ad avere una compagna come Francesca Verdini che si è scelta un uomo non facile, ma con cui c’è tanto amore. Se arrivasse un bambino dovrei riprendere confidenza con la paternità visto che ho un figlio di 23 e una figlia di 13, ma sarebbe bellissimo. I figli sono per me la cosa più importante del mondo”.  

“Ho molti difetti, la Francesca mi dice che a volte sono musone, mi chiudo se mi attaccano non rispondo, preferisco il silenzio. Ma ho anche il pregio di essere curioso e di dialogare con chi mi è ostile sulla carta. Mi è piaciuto ‘Due spicci’ di Zerocalcare, amo Vasco Rossi anche se me ne dice di ogni e quando Fedez, quanto di più distante da me, è stato male, gli ho mandato un sms di buona guarigione”. 

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