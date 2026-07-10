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Mbappé: “Finché non alzeremo la Coppa non siamo la squadra più forte”

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(Adnkronos) – “Arrivare in semifinale è sempre bello. E’ un passo importante per noi come gruppo, siamo molto contenti. Non ho un avversario in particolare. Non mi concentro sugli avversari, mi concentro solo su come recuperare e prepararci per la nostra partita. Non ho una preferenza su chi affrontare in semifinale. Se saranno i belgi, vorranno la rivincita. Se sarà la Spagna, vorremo noi la rivincita”. Così l’attaccante della Francia Kylian Mbappé dopo il successo per 2-0 sul Marocco che qualifica i ‘Bleus’ alla semifinale del mondiale 2026. 

Il giocatore del Real Madrid, dopo aver sbagliato un rigore ha sbloccato la partita al 60′ e sei minuti dopo è arrivato il raddoppio di Dembele, con i transalpini che hanno confermato di essere i favoriti per la vittoria finale. “Ho sempre detto che le squadre forti sono quelle che vincono. Finché non vedo una Coppa d’oro accanto a me, non possiamo dire di essere la squadra più forte”, aggiunge il capitano della Francia, sempre più leader della squadra di Deschamps. “Devo dare sempre il buon esempio alla squadra dal punto di vista emotivo. Sono il giocatore con più presenze al Mondiale in squadra e so cosa significa giocare a questo livello: devo trasmetterlo ai miei compagni”.  

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