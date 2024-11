Medicina, via libera Senato ad addio al test d’ingresso facoltà

(Adnkronos) – Sempre più vicina l’abolizione del numero chiuso per Medicina. E’ stata approvato nell’Aula del Senato oggi, 27 novembre, il disegno di legge sull’accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Il via libera arriva con 87 voti a favore, 40 contrari e 18 astenuti. Ora il testo passa alla Camera. Nel provvedimento in esame è previsto l’addio al numero chiuso, relativamente alle modalità di accesso all’università per gli aspiranti medici. Tutti gli studenti, infatti, potranno iscriversi senza dover sostenere i test d’ingresso, mentre la selezione avverrà al termine del primo semestre, attraverso una graduatoria nazionale basata sui crediti formativi acquisiti e il superamento di esami specifici. “Grazie all’impegno del ministro Anna Maria Bernini, che ha lavorato a questa riforma fin dal suo insediamento, il sistema sarà in grado di selezionare gli studenti sulla base delle loro effettive capacità e non più di un quiz” scrive in una nota il vicepresidente del Consiglio e Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Con il superamento del numero chiuso per l’accesso alla facoltà di Medicina e con l’abolizione dei test come criterio di selezione degli studenti, facciamo un importante passo avanti per valorizzare il merito dei giovani aspiranti medici”. “Il nostro Sistema sanitario nazionale ha bisogno di professionisti qualificati. Ci sono presidenti di Regione, come Roberto Occhiuto e Francesco Roberti, che hanno dovuto ricorrere a medici e infermieri stranieri, venezuelani e cubani. Questa riforma è dunque un passo importante anche per poter arrivare a quella programmazione che è mancata in passato e che ha causato i problemi di organico nella sanità con cui oggi siamo costretti a fare i conti”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)