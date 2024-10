Medio Oriente, Tajani: “Evitare ulteriore escalation, Italia lavora per la pace”

(Adnkronos) – “Occorre evitare una ulteriore escalation in Medio Oriente. Esortiamo tutti a dar prova di moderazione”. A dichiararlo, intervenendo alla Camera dei Deputati, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il governo italiano lavora per la pace”, ha aggiunto il ministro, spiegando che “Libano e Gaza sono strettamente legati. È imprescindibile un cessate il fuoco in Libano, come continua ad esserlo a Gaza. È questo il tema al centro di tutti i colloqui che insieme al Presidente del Consiglio e al Ministro della Difesa stiamo avendo in queste ore con i nostri partner”. Il titolare della Farnesina ha poi assicurato che “siamo pronti ad assumere ogni iniziativa per garantire la sicurezza dei nostri connazionali”. “La priorità è la tutela dei connazionali in tutta la regione e dei nostri militari in Libano, impegnati nella missione UNIFIL e in quella bilaterale di addestramento MIBIL”, ha aggiunto. “Con il Ministro Crosetto – ha poi reso noto – stiamo seguendo ora per ora la situazione di sicurezza sul terreno, in costante contatto con le nostre Ambasciate a Beirut e a Tel Aviv e con la Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a New York”. “Ho da tempo invitato tutti i cittadini italiani a lasciare il Libano con i voli commerciali disponibili; stiamo lavorando per venire incontro alle loro richieste attraverso un aumento dei collegamenti, inclusi voli charter e altre modalità, che stiamo esaminando insieme al Ministero della Difesa”. . —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)