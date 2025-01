Mellone in scena alla Sala Umberto, in platea anche Arianna Meloni

(Adnkronos) – Un’ultima notte tra un uomo e una donna, una storia che volge al termine e che, attraverso dialoghi e silenzi di verità, fa emergere con delicatezza il significato di un legame e le sue verità celate. Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time della Rai, giornalista e scrittore, porta in scena al teatro Sala Umberto di Roma la trasposizione teatrale del suo romanzo ‘Prima che ti svegli’ (Meridiana, pp. 72). Ad entrare nella storia che indaga la complessità dei rapporti umani, l’autore sul palco è accompagnato da Andrea Delogu e da sei musicisti pugliesi, la regia è di Enrico Zaccheo. Alla serata, divisa in due turni di spettacolo (alle 20 e alle 21.30), un parterre delle grandi occasioni, con moltissimi volti noti della politica e della tv. Tra gli ospiti in platea Arianna Meloni, Eleonora Daniele, Alberto Matano, Salvo Sottile, Giancarlo Leone, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Paola Ferrari, Tiberio Timperi, Rosanna Lambertucci, Amedeo Goria, Rossella Brescia, Pino Insegno, Vira Carbone, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)