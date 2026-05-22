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Meloni: “Io furibonda per la campagna di Renzi nelle stazioni? Non è vero”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al Mit”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera alla ‘Stampa’, smentendo la “falsa notizia” che l’ha descritta ‘furibonda’ per la campagna realizzata da Italia Viva sul 2xmille e diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane. Sottolinea di essere ”tra le persone più criticate e contestate nella storia d’Italia. E non mi ha mai spaventato la critica di nessuno”, ma anche di essere stata ”all’opposizione per decenni e ho profondo rispetto per chi legittimamente tenta di far valere le proprie idee”. Quindi ”tranquillizzo tutti: la Meloni non è «furiosa», non si occupa dei manifesti nelle stazioni, non chiama Ministri e Ministeri per lamentarsi di sciocchezze di questo tipo. Sono cose che facevano altri prima di me. Io mi occupo dei problemi concreti delle persone, e continuerò a farlo”. 

Nel merito poi ”devo dire che ho trovato la campagna molto efficace dal punto di vista comunicativo e l’ho detto direttamente a chi l’ha ideata, cioè Matteo Renzi”. ”Leggo, inoltre, che qualcuno avrebbe chiesto di modificare la campagna di Italia Viva. Non so se sia vero e non ho gli elementi per dirlo, perché mi occupo di tante cose ma grazie a Dio non degli spazi pubblicitari nelle stazioni, ma a scanso di equivoci mi permetto di suggerire a chi ha questa responsabilità che la campagna di Italia Viva non dovrebbe essere toccata e dovrebbe proseguire così com’è”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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