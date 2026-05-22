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Giro d’Italia, oggi tredicesima tappa: orario, percorso e dove vederla

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(Adnkronos) – Torna il Giro d’Italia con la tredicesima tappa. Oggi, venerdì 22 maggio, si corre la frazione 13 della Corsa Rosa: la carovana dovrà affrontare i 189 chilometri della Alessandria-Verbania, tutti in Piemonte. Un percorso che si chiuderà in casa dell’azzurro Filippo Ganna, che ha già dichiarato di voler puntare al successo. In maglia rosa c’è sempre il portoghese Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa 13 del Giro d’Italia 2026.  

Con la tappa di oggi, venerdì 22 maggio, si chiudono le prime due settimane del Giro d’Italia. La Alessandria-Verbania sarà una tappa tranquilla, molto pianeggiante, con un paio di Gpm negli ultimi 25 km (Bieno, di quarta categoria, e Ungiasca, di terza), che potrebbero favorire gli attaccanti nella parte finale.  

La partenza della 13esima tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista alle ore 12:40, con l’arrivo che è invece in programma per le 17.01-17-25. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

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