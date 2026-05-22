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Roma, due bambini lasciati soli in auto in centro: denunciata la madre

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Si era allontanata per andare in alcuni negozi, lasciando i due figli piccoli soli in un’auto in sosta. E’ successo vicino a via del Corso, a Roma, e per questo motivo la donna è stata denunciata dagli agenti del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale per abbandono di minori. L’intervento risale ad alcuni giorni fa ed è scaturito dopo la segnalazione di un passante che, attirato dal pianto dei piccoli all’interno dell’abitacolo, ha chiesto l’intervento di una pattuglia in servizio di vigilanza nella zona.  

Come ricostruisce in una nota la polizia locale, gli agenti hanno verificato la presenza dei due bambini nel veicolo, lasciato parcheggiato al sole, e hanno tranquillizzato i bambini che nel frattempo sono riusciti ad abbassare i finestrini.  

Contestualmente sono partiti gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino ad individuare la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. La donna è stata accompagnata negli uffici del I Gruppo, in via della Greca per i controlli. Informati l’autorità giudiziaria e i servizi sociali, la donna è stata denunciata per abbandono di minori.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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