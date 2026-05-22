Sonepar Italia sarà presente al Data Center Nation Milano 2026

(Adnkronos) – Sonepar Italia sarà presente a Data Center Nation Milan 2026, appuntamento dedicato al mondo delle infrastrutture digitali e dei Data Center, in programma all’Allianz MiCo a Milano mercoledì 27 maggio. La presenza all’evento – viene sottolineato in una nota da Sonepar – “conferma l’attenzione dell’azienda per un segmento sempre più rilevante nello sviluppo tecnologico del Paese. In un contesto segnato dalla crescita di cloud, intelligenza artificiale, high performance computing e dalla crescente domanda di capacità elaborativa, i Data Center rappresentano oggi infrastrutture critiche, chiamate a garantire continuità di servizio, efficienza energetica, sicurezza e scalabilità”.

Per rispondere a queste esigenze, Sonepar spiega che “affianca progettisti, installatori, general contractor e system integrator con un approccio integrato che unisce competenze tecniche, ampiezza di portafoglio, supporto alla progettazione e servizi logistici dedicati. A caratterizzare la proposta Sonepar è anche la capacità di accompagnare il cliente lungo l’intero ciclo di vita del progetto, dalla definizione delle soluzioni tecniche alla gestione delle consegne, fino al supporto operativo in cantiere. In ambienti mission critical, nei quali tempi, affidabilità e coordinamento incidono direttamente sulle performance dell’infrastruttura, la logistica avanzata che alimenta la capillare capacità distributiva di Sonepar assume un valore strategico, al pari della qualità dei prodotti e della consulenza specialistica”.

I prodotti e i servizi Sonepar – viene sottolineato – “soddisfano le esigenze di progettazione, allestimento e gestione sia della gray room, cioè l’insieme delle infrastrutture elettriche e di continuità che alimentano il Data Center, sia della white room, cuore operativo dell’infrastruttura IT”.

“I nostri clienti possono contare sul supporto tecnico di tre team dedicati e localizzati a Padova, Milano e Roma che, tra gli oltre 130 specialisti Sonepar, hanno competenza su tutti gli ambiti applicativi di un Data Center in ogni fase di realizzazione dell’infrastruttura. Inoltre, la nostra piattaforma di e-commerce B2B, che dispone di 750.000 articoli corredati di specifiche e schede tecniche sempre aggiornate, la rete capillare di oltre 160 punti vendita dislocati sul territorio nazionale e l’elevata efficienza logistica, garantiscono ampia disponibilità di prodotti e componenti con consegne entro 24 ore di quanto disponibile a stock”, dichiara Enrico Lombardo, direttore Business Unit Sustainability & Building di Sonepar Italia.

Concentrandosi sugli aspetti relativi alla white room, Lombardo precisa: “Il nostro ecosistema multi-vendor, composto da oltre 300 produttori leader di mercato – molti dei quali dotati di un’offerta specifica per i Data Center – permette flessibilità totale nella selezione delle soluzioni tecnologiche dedicate alla white room (rack, Pdu, cablaggio strutturato, sistemi di raffreddamento close-control) ed agli impianti generali a corredo (sistemi antincendio, controllo accessi, sistemi di sicurezza perimetrali attivi e passivi, illuminazione)”.

Per quanto attiene alla gray room, Davide Lombardi, Direttore Business Unit Industry di Sonepar Italia, aggiunge: “Ci proponiamo sul mercato con un approccio end-to-end in ogni fase del ciclo di vita dell’infrastruttura, dalla pianificazione all’installazione, con servizi su misura come kitting, taglio cavi e logistica in cantiere. La forza internazionale del gruppo, con grandi progetti all’attivo in Europa, Nord America e Asia-Pacifico, porta con sé esperienza e visione sui trend Ai e IoT. I nostri Product Marketing Manager hanno selezionato insieme ai principali partner della produzione, con cui siamo allineati nella generazione di valore condiviso, un catalogo di prodotti e soluzioni adatti a coprire le esigenze delle grandi infrastrutture hyperscale quanto quelle delle piccole enterprise. Tra queste soluzioni ci sono power systems, gruppi di continuità, quadri di media e bassa tensione. Tutto ciò si traduce in affidabilità, disponibilità dei materiali, ottimizzazione dei lead time e garanzia di operatività anche nei contesti più critici”.

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