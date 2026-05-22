Arbeloa conferma l’addio al Real Madrid: “Tornare con Mourinho? Lo escludo”

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L’allenatore spagnolo del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, arrivato a gennaio per sostituire Xabi Alonso, ha confermato che lascerà il suo incarico dopo l’ultima partita della stagione contro l’Athletic Bilbao, in programma sabato in Liga. “Spero che questo sia solo un addio. Il Real Madrid è stata la mia casa per 20 anni, in diversi ruoli. Questa sarà la mia ultima partita in panchina in questa stagione; non so se sarà l’ultima della mia vita, perché non si può mai sapere. Ma cercherò di godermela, sperando di vincere”, ha dichiarato Arbeloa in conferenza stampa.

Passato dalla squadra riserve alla prima squadra dopo l’esonero di Xabi Alonso all’inizio di gennaio, Arbeloa aveva espresso la scorsa settimana il suo rammarico per non essere riuscito ad aiutare il Real Madrid, destinato a una stagione senza trofei, a “vincere titoli”. Il suo breve periodo da allenatore ad interim è stato segnato da una precoce eliminazione agli ottavi di finale di Copa del Rey contro l’Albacete (seconda divisione) e da diverse dolorose sconfitte in Liga (Getafe, Osasuna, Maiorca) che hanno infranto le speranze di titolo del Real Madrid, superato dal Barcellona, che si è laureato campione di Spagna per il secondo anno consecutivo. Il suo bilancio è più rispettabile in Champions League, dove la sua squadra è stata eliminata con onore dal Bayern Monaco ai quarti di finale, dopo aver eliminato Manchester City e Benfica nei turni precedenti.

Interrogato sulla possibilità di affiancare il suo ex allenatore José Mourinho, che dovrebbe succedergli sulla panchina del Real Madrid tredici anni dopo il suo primo periodo a Madrid, l’ex terzino destro 43enne ha dichiarato che il tecnico portoghese non ha bisogno di lui. “Ha uno staff tecnico molto valido, è molto ben supportato. Se torna a Madrid, lo farà con le persone di cui si fida. Non credo ci sia spazio per me”, ha spiegato. L’allenatore spagnolo, campione del mondo, si è detto “grato” di aver potuto allenare la sua amata squadra “per quattro mesi”, affermando di sentirsi un “allenatore migliore” rispetto a quando è arrivato all’inizio di gennaio per sostituire Xabi Alonso. “Durante questi quattro mesi, ho pensato più al Real Madrid che a me stesso, e l’ho fatto per il bene del club. Non si torna indietro, non c’è spazio per i rimpianti. Ho fatto del mio meglio, non necessariamente a modo mio, ma nel miglior modo possibile. Il club non mi ha mai imposto condizioni; ho fatto quello che ritenevo giusto, nessuno mi ha chiesto niente”, ha affermato Arbeloa.

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