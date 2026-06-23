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Messi, lo sfottò all’Austria diventa… un meme

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Lionel Messi ‘sfotte’ l’Austria ai Mondiali 2026. Il fuoriclasse argentino ha deciso la sfida tra l’Albiceleste e la Nazionale austriaca, valida per la seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, con una doppietta che gli è valsa il trono dei bomber di tutti i tempi ai Mondiali. 

Tra un gol e l’altro però, Messi ha avuto anche modo di sfottere, a distanza, la panchina dell’Austria, rea di star protestando un po’ troppo all’indirizzo dell’arbitro. Il capitano dell’Argentino, come mostrato da un video diventato rapidamente virale sui social,  

ha guardato intensamente i giocatori austriaci, facendo prima un segno con la testa e poi uno con la mano. 

Le espressioni di Messi sono già diventate un meme sui social network, proprio come avvenuto con la maglia del Barcellona contro la Juventus, quando fece l’italianissimo gesto del “che stai dicendo” e proprio con l’Argentina nell’ultimo Mondiale vinto dalla Seleccion. Il numero 10 durante le interviste si era rivolto ai giocatori olandesi dicendo: “Que mira bobo?”, diventando ancora una volta virale. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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