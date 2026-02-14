10.4 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Mi vuoi sposare?”, proposta di matrimonio a L’eredità

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Federica, mi vuoi sposare?”. A L’Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Raiuno, arriva la proposta di matrimonio. Uno dei concorrenti, Stefano, sfrutta l’occasione per compiere il grande passo. “Federica, sei la cosa più bella che sia mai successa nella vita. Sei il traguardo di ogni mio viaggio e la destinazione di ogni mia giornata”, esordisce il giovane. “Vorrei che continuassi a esserlo per sempre. Federica, mi vuoi sposare?”, la domanda che sorprende il pubblico in studio e scatena l’applauso. 

 

 

“Ma che bello!”, dice Liorni, sorpreso come tutti. “Ora siamo tutti in attesa della risposta…”, aggiunge il conduttore. “Ho voluto approfittarne”, spiega il concorrente. “Dobbiamo andare avanti con la puntata, io starei qui a chiedervi tutta la vostra storia”, chiosa Liorni.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.4 ° C
11.2 °
8.9 °
80 %
2.1kmh
75 %
Sab
10 °
Dom
14 °
Lun
9 °
Mar
13 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1450)ultimora (1276)sport (71)Eurofocus (55)demografica (48)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati