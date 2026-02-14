“Mi vuoi sposare?”, proposta di matrimonio a L’eredità

(Adnkronos) – “Federica, mi vuoi sposare?”. A L’Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Raiuno, arriva la proposta di matrimonio. Uno dei concorrenti, Stefano, sfrutta l’occasione per compiere il grande passo. “Federica, sei la cosa più bella che sia mai successa nella vita. Sei il traguardo di ogni mio viaggio e la destinazione di ogni mia giornata”, esordisce il giovane. “Vorrei che continuassi a esserlo per sempre. Federica, mi vuoi sposare?”, la domanda che sorprende il pubblico in studio e scatena l’applauso.

“Ma che bello!”, dice Liorni, sorpreso come tutti. “Ora siamo tutti in attesa della risposta…”, aggiunge il conduttore. “Ho voluto approfittarne”, spiega il concorrente. “Dobbiamo andare avanti con la puntata, io starei qui a chiedervi tutta la vostra storia”, chiosa Liorni.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)