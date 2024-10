Migranti, ingressi legali legati al lavoro: Ddl Pd in risposta all’Albania di Meloni

(Adnkronos) – “Permettere ingressi legali” in cui “il lavoro diventa centrale” facendo incontrare domanda e offerta, “semplificare e allargare il permesso di soggiorno, spostare il concetto dell’immigrazione da tema di ordine pubblico a fatto di crescita e dinamismo della società che va gestito e controllato nell’interesse nazionale”. Graziano Delrio, primo firmatario del ddl Pd per il superamento della Bossi-Fini, sintetizza così la proposta presentata oggi ad una iniziativa al Nazareno. Un ddl in 7 articoli e una risposta ai centri di Giorgia Meloni in Albania. Seguendo tutta un’altra strada nella gestione dei flussi migratori. Sul modello del Canada, l’immigrazione da tema di ordine pubblico in capo al ministero dell’Interno diventa materia da ministero del Lavoro. “Una sfida alla destra”, dice Delrio. Nella consapevolezza, ammette, che “la posizione di Meloni sta purtroppo riscuotendo successo in Ue, anche tra i Paesi guidati dal centrosinistra”. Di qui la controproposta dem: “Il primo tema che noi ci poniamo è quello di governare l’immigrazione ma – argomenta il senatore Pd – con una diagnosi differente. Al momento non si può entrare legalmente in Italia: i permessi di soggiorno reali sono pochissimi. E questo è un grandissimo problema. La non conoscenza alimenta la paura. L’unico modo per accendere la luce è quello di dare un nome e un cognome alle persone, nomi contenuti in una lista verificata di persone in cerca di lavoro. Questo è il modo in cui Paesi avanzati, come il Canada, governano e non subiscono i flussi migratori”. “L’interesse nazionale oggi, qualsiasi impresa lo dice, non è quello di bloccare i flussi. Le forze sociali possono allearsi con noi per rendere possibile l’ingresso in Italia attraverso canali legali. Con uno spostamento di competenze dal ministro dell’Interno al ministero del Lavoro. Le liste vengono organizzate e stabiliti criteri di priorità per coloro che hanno frequentato nel loro paese corsi di formazione lavoro e di lingua. Se il lavoratore entra, iscritto in una lista attraverso un sistema pulito e legale, a questo punto il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal Comune sgravando le forze dell’ordine che ora sono caricate di un lavoro burocratico enorme mentre potrebbero dedicarsi ad altro. E sempre in questa ottica si può allungare la durata del permesso. Tutta una serie di semplificazione per arrivare a una immigrazione più legale, più semplice e più sicura”. Nella proposta Delrio si sottolinea che, con la Bossi-Fini, “si è passati a una disciplina volta a contrastare l’ingresso e il soggiorno irregolare, puntando sull’aspetto ‘clandestino’ degli ingressi e spostando l’attenzione sulla sicurezza e sul contrasto alla criminalità”. Si è arrivati così a “una sostanziale assenza” di canali “di ingresso regolari”: l’impossibilità di regolarizzare il soggiorno ha prodotto una conseguente crescita esponenziale della immigrazione clandestina e dei rischi di sfruttamento dei migranti irregolari. Il ddl Pd sposta la gestione delle politiche migratorie dal ministero dell’Interno al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “passando da una visione esclusivamente securitaria a una visione inclusiva e responsabilizzante”. E quindi come si entra in Italia? Nel testo si spiega che “i criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso” devono tener conto ”dei dati relativi alla richiesta di lavoro elaborati dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e “delle indicazioni provenienti dai consigli territoriali per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo”. Il ddl, si legge nelle slide Pd sulla proposta Delrio, introduce “liste alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico” ma anche secondo il grado di conoscenza della lingua e i titoli e la qualifica professionale. Quindi, “l’ingresso nel territorio dello Stato per l’inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero iscritto nelle liste avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da Regioni, Provincie autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell’ente o dell’associazione richiedente”. La legge stabilisce chi è autorizzato “all’attività ‘intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri” ovvero “le organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi, enti e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione, università, fondazioni universitarie, enti pubblici nazionali di ricerca, centri per l’impiego, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Comune in cui lo straniero si trova, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare: 1 anno per lavoro stagionale; 2 anni per ricerca di lavoro; 3 anni per lavoro subordinato a tempo determinato; 4 anni per lavoro a tempo indeterminato. Si prevede anche la possibilità di permesso per istanza e per radicamento sociale. In questo caso, allo straniero presente da almeno tre anni nel territorio dello Stato che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile e sociale del Paese, in assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno per radicamento sociale, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero deve essere in possesso dei seguenti requisiti: la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano; l’inserimento sociale e lavorativo; la durata della permanenza sul territorio; la conoscenza della lingua italiana; altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive. Con le nuove regole di ingresso, secondo il ddl, non c’è più motivo di mantenere il contratto di soggiorno. Inoltre, l’introduzione dell’ingresso per ricerca di lavoro e le nuove tipologie di permessi di soggiorno rendono superabili i reati di ingresso e soggiorno illegali. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)