Milan, Fonseca: “Noi penalizzati dal rinvio di Bologna. Possiamo vincere lo scudetto”

(Adnkronos) – Luci a San Siro per la decima giornata di Serie A. Il Milan ospiterà il Napoli capolista domani, martedì 29 ottobre, alle ore 20.45. A presentare la partita ci ha pensato l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa: “Loro sono una squadra fortissima con un allenatore fortissimo. Il Napoli è forte, ha vinto bene le partite che ha vinto. Sono primi, arriveranno qui molto motivati, ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita. Sicuramente possono vincere lo scudetto, così come può vincerlo il Milan”. Poi sul rinvio della partita contro il Bologna: “È stato difficile gestire quel momento, perché non sapevamo se avremmo giocato o meno. Penso che avremmo potuto giocare, siamo stati molto penalizzati. La squadra si è allenata bene, ho fiducia in tutti i giocatori”. Una battuta anche su Leao, che non sta attraversando un momento di forma positivo: “Rafa ha lavorato bene, non c’è nessun caso. Tornerà a essere il campione che tutti conosciamo. L’unico problema con lui è che l’allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)