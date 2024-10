Milan-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) – Big match alla decima giornata di Serie A. Il Napoli di Conte, capolista in classifica, sfida il Milan a San Siro in un match che dirà tanto sulle reali ambizioni scudetto dei partenopei. L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 28 ottobre. Il Milan è reduce dalla vittoria di Champions contro il Bruges e dal match contro il Bologna rinviato per maltempo, e ha potuto quindi godere di qualche giorno di riposo in più. Il Napoli invece ha vinto, seppur a fatica, la partita del Maradona contro il Lecce, battuto 1-0 grazie al gol di Di Lorenzo. Il fischio d’inizio di Milan-Napoli è atteso per oggi, martedì 29 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Loftus-Cheek, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte Con Milan-Napoli la Serie A torna in chiaro. Era dal 1996 che un match del campionato italiano non veniva trasmesso in diretta in modalità gratuita e accessibile senza un abbonamento. La partita di San Siro sarà trasmessa da Dazn, che ne detiene l'esclusiva, in chiaro per i primi due milioni di utenti che si registreranno sulla piattaforma. Sarà dunque necessario completare la registrazione dal dispositivo da cui si vorrà vedere la gara, disponibile in streaming, sull'app di Dazn o tramite smart tv. Dopodiché servirà soltanto inserire la propria mail per poter sintonizzarsi e guardare la partita gratuitamente.