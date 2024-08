Milan-Torino 2-2, il Diavolo si salva in extremis

(Adnkronos) –

Pareggio per 2-2 tra Milan e Torino nell’anticipo serale della prima giornata di Serie A, disputato oggi 17 agoso allo stadio ‘Meazza’ del capoluogo lombardo. Doppio vantaggio granata con l’autorete di Thiaw al 30′ e il gol di Zapata al 68′ a cui rispondono Morata all’89’, a segno all’esordio in maglia rossonera e Okafor al 95′. La squadra di casa parte con il piede schiacciato sull’acceleratore e al 6′ ci prova Leao di sinistro: tiro deviato in angolo. Sul corner Thiaw stacca e la difesa granata salva poco prima della linea di porta, sulla ribattuta prova a coordinarsi Leao da pochi passi ma in precario equilibrio e la conclusione finisce alta. Al quarto d’ora il nuovo capitano del Torino Zapata ci prova con un destro forte dal limite, defilato sulla sinistra e mirando il primo palo di Maignan: la palla è larga non di molto. Al 18′ Leao riceve sulla sinistra, punta l’uomo e poi serve il taglio centrale di Pulisic che calcia da dentro l’area. Bella parata di Milinkovic-Savic, poi però si alza la bandierina per l’offside di Leao a inizio azione. Alla mezz’ora passa in vantaggio il Toro. Zapata avanza sulla sinistra e crossa verso la destra dell’area dove c’è Bellanova. Palla schiacciata di testa, palo e poi Thiaw compie un disastro mandando la palla oltre la linea di porta. Al 37′ i granata vicinissimi al raddoppio: grande stacco di testa in area di Zapata su corner dalla sinistra: solo un super riflesso di Maignan di piede gli nega la rete. Al 41′ grande occasione per Leao che solo davanti a Milinkovic-Savic si fa parare la conclusione. Al 45′ Bellanova sfonda sulla destra e serve al limite dell’area Ilic, smarcato anche da un bel velo di Zapata: destro di prima da posizione centrale e ancora Maignan decisivo nella parata. In avvio di ripresa, al 3′, occasione per il Milan. Retropassaggio sbagliato del Toro con Pulisic che recupera palla e si invola verso la porta saltando Milinkovic-Savic, ma defilandosi di molto sulla destra. Lo statunitense prova a calciare, ma con un angolo ridottissimo di porta e colpisce l’sterno della rete. Al quarto d’ora triplo cambio per Fonseca: Morata, Theo Hernandez e Reijnders entrano al posto di Jovic, Chukwueze e Bennacer. Nel Toro Che Adams per Sanabria. Al 19′ Leao serve Morata sull sinistra dell’area: lo spagnolo si allarga e viene steso da Coco, che colpisce sia palla che gamba. Maresca assegna rigore ma poi, dopo la revisione al monitor, cambia idea.



Al 23′ il raddoppio granata. Ilic e Lazaro combinano bene sulla sinistra, poi è dell’ex l’Inter il cross dal fondo per il colpo di testa di Zapata, lasciato completamente solo in mezzo all’area. Al 27′ Pulisic addomestica in area un cross dalla sinistra e spara da posizione centrale, ma manda alto. Al 36′ tiro potente di Reijnders dal limite: Milinkovic-Savic para e Morata ribatte in rete, ma in posizione netta di fuorigioco. L’appuntamento con il gol per l’ex Juve è rimandato di qualche minuto. Al 44′ ancora una conclusione di Reijnders dal limite: Morata la devia e supera Milinkovic-Savic. Nel recupero forcing dei padroni di casa che viene premiato al 95′: cross teso dalla destra di Musah, in mezzo arriva Okafor che colpisce al volo e batte Milinkovic-Savic per il 2-2 finale.

