Milano, scritte antisemite all’ingresso di scuola primaria

(Adnkronos) –

‘Israeliani nazisti’. E’ la scritta apparsa questa mattina all’ingresso della scuola primaria Pirelli di Via Goffredo da Bussero. A denunciarlo è Daniele Nahum, consigliere comunale di Milano ed esponente della Comunità ebraica di Milano. L’istituto, spiega Nahum, è frequentato da moltissimi bambini dei quartieri Bicocca, Niguarda e zone limitrofe. La scritta è frutto di “un intollerabile clima di odio anti ebraico che si respira in modo palpabile”, dice consigliere comunale di Azione, secondo il quale “troppe delle manifestazioni in corso nelle ultime settimane a Milano sono state dedite esclusivamente a perorare tale clima di odio antisemita in un contesto che ci riporta ad epoche che hanno segnato drammaticamente la storia di Milano e dalle quali speravamo di avere tratto lezioni definitive”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)