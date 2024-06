Milano, ubriaco investe e trascina con auto ragazza: gravissima 24enne

(Adnkronos) – Gravissimo incidente domenica sera a Milano, dove un 21enne ubriaco al volante ha investito due donne che stavano attraversando la strada all'incrocio tra via Ricotti e via Mercantini, nel quartiere di Dergano. Una delle due, di 29 anni, è stata sbalzata di pochi metri, l'altra di 24 è rimasta incastrata e trascinata dall'auto che proveniva da piazza Schiavone fino a piazza Bausan, per alcune centinaia di metri. A fermare il 21enne è stata una volante della polizia. Il giovane è risultato positivo all'alcoltest. La 24enne portata ieri sera in codice giallo all'ospedale di Niguarda, si trova in prognosi riservata. La 29enne è stata portata in codice verde all'ospedale San Carlo. Sul grave incidente sta indagando la Polizia locale di Milano. Il 21enne al momento – a quanto si apprende – è indagato solo per la guida in stato di ebrezza, ma sono in corso ulteriori verifiche per accertare la sua condotta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)