30.3 C
Firenze
giovedì 25 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mobilità, Pietrantonio (Unrae): “Auto troppo cara, serve pragmatismo mettendo il consumatore al centro”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Quando si affronta un percorso di transizione come quello dell’auto e non si considera il consumatore come elemento centrale, si rischia di costruire analisi e strategie a tavolino che poi nella realtà non trovano riscontro. La ricerca lo ha dimostrato attraverso diversi esempi: il mercato e le persone devono essere il punto di partenza delle decisioni”. Lo ha detto Roberto Pietrantonio, presidente Unrae, intervenuto all’evento “Le Nuove coordinate della mobilità”, organizzato a Roma da Aniasa, durante il quale è stato presentato il sondaggio sulla mobilità degli italiani realizzato da Bain & Company in collaborazione con l’Associazione. 

“Negli ultimi anni costruttori e operatori hanno dovuto affrontare grandi investimenti, dalla sicurezza alle nuove tecnologie, senza poter recuperare immediatamente questi costi. Anche le vetture dei segmenti più piccoli sono diventate molto più ricche di dotazioni, come sistemi Adas e dispositivi di sicurezza, con un conseguente aumento dei prezzi. Se la legge dell’elasticità della domanda mantiene il suo valore, questo aumento ha inevitabilmente portato a una contrazione del mercato”, ha aggiunto il presidente Unrae. 

Secondo Pietrantonio, il cambiamento rapido dello scenario automobilistico ha generato incertezza nei consumatori: “Le persone si sono trovate davanti a un contesto profondamente diverso e in continua evoluzione, con il risultato che molti hanno preferito rimandare le decisioni di acquisto”. Sul fronte delle politiche europee per la transizione energetica, il presidente Unrae ha sottolineato la necessità di maggiore equilibrio: “Ci sono discussioni in corso e sicuramente ci saranno confronti importanti sui temi delle emissioni, del percorso verso il 2035 e della gestione dei veicoli puliti nelle flotte aziendali. Abbiamo visto posizioni diverse tra i Paesi europei, come Italia e Germania”. “Come Unrae auspichiamo un maggiore pragmatismo da parte della Commissione Europea, che tenga conto di quello che è successo sul mercato e dell’impatto reale sui consumatori”, ha concluso Pietrantonio. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.3 ° C
31.6 °
28.9 °
51 %
0.5kmh
5 %
Gio
36 °
Ven
38 °
Sab
40 °
Dom
40 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1639)ultimora (1090)Video Adnkronos (397)salute (80)sport (77)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati