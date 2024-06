Modern Family, la ‘reunion’ nello spot di WhatsApp – Video

(Adnkronos) – Quattro membri del cast di 'Modern Family' di nuovo insieme nel nuovo spot di WhatsApp. Claire, Phil, Mitchell e Cam sono infatti i protagonisti dell'ultima pubblicità dedicata alla chat più famosa al mondo, un vero e proprio regalo per i fan da quando – ormai quattro anni fa – la serie ha definitivamente chiuso i battenti. Ovviamente l'annuncio è dedicato alle famiglie: i membri del cast originale si trovano infatti alle prese con le proteste di Mitchell, escluso suo malgrado dalla nuova chat di famiglia. Perché? Non certo per mancanza di affetto, ma piuttosto a causa di tante "foto sfocate" e "mi piace strani" derivati dal suo nuovo telefono con un sistema operativo differente rispetto a quello degli altri membri della chat utilizzata finora, sottoposto a fastidiose limitazioni ed evidentemente insostenibile per gli altri tre protagonisti. Da qui il passaggio della 'modern family' a WhatsApp con problema risolto. "Non commettere l'errore di questa famiglia: passa a WhatsApp per messaggi privati e senza interruzioni su tutti i telefoni", lo slogan dello spot interpretato da Julie Bowen, Ty Burrell, Tyler Ferguson ed Eric Stonestreet che susciterà di certo un po' di nostalgia nei fan. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)