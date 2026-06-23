36.1 C
Firenze
martedì 23 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, Boris Becker tifa… Norvegia: “È così figo…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Boris Becker tifa Norvegia ai Mondiali 2026. L’ex tennista, in attesa del ritorno di Jannik Sinner a Wimbledon, ha espresso una preferenza chiara nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. All’indomani della vittoria della Nazionale scandinava contro il Senegal per 3-2, trascinata dalla doppietta di Haaland, Becker ha pubblicato un tweet entusiasta sui propri canali ufficiali. 

Becker, in particolare, ha postato l’iconica esultanza ‘viking row’, che sta accompagnando la Norvegia ai Mondiali, e che è stata riprodotta anche dai giocatori in campo. Il tutto accompagnando il video con un “Voglio essere norvegese… è così figo”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
36.1 ° C
36.7 °
34.9 °
34 %
1.8kmh
68 %
Mar
35 °
Mer
34 °
Gio
37 °
Ven
38 °
Sab
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1480)ultimora (1118)Video Adnkronos (445)salute (95)sport (87)Tecnologia (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati