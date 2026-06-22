Mondiali, Infantino e il torello con le leggende del Brasile

(Adnkronos) – I Mondiali regalano anche divertenti momenti da ricordare. Come un inaspettato ‘torello’ con le leggende del Brasile e il presidente della Fifa Gianni Infantino. Come raccontato da un video diventato presto virale sui social, qualche giorno fa negli Stati Uniti il numero uno del calcio mondiale è stato coinvolto in un divertente siparietto con diversi campioni verdeoro. Dagli ex milanisti Kakà a Cafù, passando per Roberto Carlos e l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar, i brasiliani hanno predisposto un cerchio, mandando al centro il presidente della Fifa.

Poi, dopo qualche tocco ‘nascondendogli’ la palla, sono andati a chiamare un altro pezzo da novanta, Ronaldo il Fenomeno, fino a quel momento spettatore disinteressato.

Cafù, storico ex capitano del Brasile, è corso da Ronaldo per convincerlo a giocare. L’ex attaccante ci ha messo un po’ per accettare, ma poi ha finito per entrare anche lui nel ‘torello’ con i suoi ex compagni di squadra. Tra gli applausi del pubblico presente.

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