19.4 C
Firenze
martedì 7 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, oggi Argentina-Egitto: probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Grande attesa per il ritorno in campo dei campioni del mondo in carica dell’Argentina. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale ‘albiceleste’ guidata in panchina dal ct Lionel Scaloni affronta l’Egitto – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà ad Atlanta in Georgia. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Colombia e Svizzera. Sfida nella sfida il duello tra le stelle delle squadre: Lionel Messi e Mohamed Salah.  

 

La sfida tra Argentina ed Egitto è in programma oggi, martedì 7 luglio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez. Ct: Scaloni.  

Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, El Fotouh; Attia, Lashin; Zico, Salah, Ashour; Marmoush. Ct: Hassan.  

 

Argentina-Egitto sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.4 ° C
20.1 °
19.4 °
57 %
0.8kmh
0 %
Mar
33 °
Mer
33 °
Gio
38 °
Ven
38 °
Sab
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2157)ultimora (1293)Video Adnkronos (468)sport (111)salute (86)Tecnologia (63)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati