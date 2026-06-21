28.8 C
Firenze
domenica 21 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, oggi Belgio-Iran – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tornano in campo Belgio e Iran ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 21 giugno, le nazionali di Rudi Garcia e Amir Ghalenoei si affrontano al SoFi Stadium di Los Angeles in una gara del gruppo G decisiva per la qualificazione ai sedicesimi della Coppa del Mondo. I Diavoli Rossi arrivano dal pareggio all’esordio contro l’Egitto, pari al debutto anche per gli iraniani contro la Nuova Zelanda. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere Belgio-Iran? La partita sarà visibile in diretta su Dazn e su Rai 1. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn e su Rai Play. 

Nella notte italiana, alle 3, si giocherà l’altra partita del gruppo G tra Egitto e Nuova Zelanda.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.8 ° C
28.8 °
28.1 °
27 %
0.9kmh
79 %
Dom
29 °
Lun
35 °
Mar
39 °
Mer
36 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1439)ultimora (1071)Video Adnkronos (436)salute (92)sport (80)Tecnologia (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati