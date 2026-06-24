Wmf 2026, Calzolari (BolognaFiere): “La città torna capitale dell’innovazione” Video News 24 Giugno 2026 13:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Presentato a Roma il Rendiconto 2025 dell’INPS Video News Innovazione, Lombardo: “Al Wmf 2026 per capire come la tecnologia può migliorare la società” Video News Wmf 2026, Borgonzoni: “A BolognaFiere le tradizioni unite all’innovazione” Video News Wmf 2026, presentata la piattaforma AI-first di Perfetto Video News World Tech Conference, Fontana: “La Lombardia ecosistema d’eccellenza per innovazione e ricerca” Video News Alemanno fuori da Rebibbia dopo un anno e mezzo: “Meloni apra un grande dibattito nella destra” Video News Nespresso: nasce il primo orto-frutteto sociale diffuso d’Italia grazie al riciclo del caffè Video News Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo Video News Immigrazione, Cisint (Lega): “Paesi terzi costretti a riprendersi irregolari e delinquenti” Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Disabilità: Mercurio (Lega Filo d’Oro), ‘vogliamo essere protagonisti della nostra vita’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 36.2 ° C 37.4 ° 35.5 ° 31 % 2.2kmh 100 % Mer 34 ° Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Ultimi articoli Sport nazionale Buon compleanno Leo Messi, 6 Mondiali in 20 anni l’unico vinto è stato senza candeline Salute e Benessere Lma, via libera Ue a estensione di indicazione per associazione orale Salute e Benessere Cancro al seno metastatico, ok in Ue a nuovo trattamento in prima linea Cultura ed Eventi Diploma ufficiale di sommelier per cinque detenuti del carcere di Siena Lavoro Lavoro, Ministero: ecco le misure del Piano Autoimpiego SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Presentato a Roma il Rendiconto 2025 dell’INPS Video News Innovazione, Lombardo: “Al Wmf 2026 per capire come la tecnologia può migliorare la società” Video News Wmf 2026, Borgonzoni: “A BolognaFiere le tradizioni unite all’innovazione” Video news Video News Presentato a Roma il Rendiconto 2025 dell’INPS Video News Innovazione, Lombardo: “Al Wmf 2026 per capire come la tecnologia può migliorare la società” Video News Wmf 2026, Borgonzoni: “A BolognaFiere le tradizioni unite all’innovazione”