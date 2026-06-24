28.4 C
Firenze
mercoledì 24 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, oggi Brasile-Scozia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Big match tra Brasile e Scozia ai Mondiali. Alla mezzanotte tra oggi mercoledì 24 giugno e il 25 giugno, la Selecao affronta i britannici a Miami. La nazionale allenata da Carlo Ancelotti guida il suo girone insieme al Marocco con 4 punti mentre la Scozia segue con un punto in meno. In contemporanea ad Atlanta si gioca Marocco-Haiti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Brasile-Scozia in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Brasile-Scozia, in campo oggi a mezzanotte:  

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Ederson; Vinicius, Cunha, Paquetá. Ct: Ancelotti. 

SCOZIA (4-4-1-1):Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Gannon‑Doak; McTominay; Adams. Ct: Clarke. 

 

La partita dei Mondiali 2026 tra Brasile e Scozia sarà visibile in diretta su Dazn e sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
28.4 ° C
28.6 °
26.8 °
62 %
0.5kmh
100 %
Mer
36 °
Gio
36 °
Ven
39 °
Sab
40 °
Dom
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1449)ultimora (1079)Video Adnkronos (416)salute (88)sport (83)Tecnologia (78)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati